Due annunci pubblicitari per i nuovi smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono trapelati prima dell’evento Made by Google del 7 ottobre. La perdita è stata fatta da una fonte anonima. Un informatore di nome Snoopy Tech ha fatto trapelare due annunci di 30 secondi su Twitter. I film dimostrano diverse nuove funzionalità incluse in entrambe le versioni.

Secondo i filmati scoperti online, Pixel 7 Pro verrà spedito con una nuova funzione Macro Focus che consentirà agli utenti di scattare fotografie molto ravvicinate. Rispetto al suo predecessore, il Pixel 6 Pro, lo zoom Super Res trovato nel Pixel 7 Pro è un significativo passo avanti. Ora abbiamo uno zoom ibrido 30x oltre allo zoom ottico 6x. D’altra parte, la nuova funzione Macro Focus non è disponibile su Pixel 7.

Pixel 7 e 7 Pro arriveranno il 7 ottobre

Cinematic Blur, che è analogo alla modalità Cinematic dell’iPhone, è inclusa in entrambe le versioni. Attraverso l’uso della funzione Cinematic Blur, la fotocamera è in grado di passare da un soggetto all’altro mantenendo contemporaneamente un’ottima messa a fuoco su uno di essi e sfocando l’altra immagine sullo sfondo.

Le ultime versioni sono dotate di una modalità batteria estrema che offre agli utenti la possibilità di ottenere fino a 72 ore di utilizzo con una singola carica. Tuttavia, la maggior parte delle applicazioni è disabilitata e all’utente viene data la possibilità di scegliere quali app possono essere utilizzate quando si opera in questa modalità. Accedendo al menu delle opzioni e scorrendo l’opzione Extreme Battery Saver, avrai la possibilità di scegliere le applicazioni che desideri poter eseguire quando la modalità è attiva.

Durante l’evento Made by Google, prevediamo che Google rivelerà nuovi prodotti, inclusi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, insieme ad altri articoli. Inoltre, è probabile che Google sveli il Pixel Watch e due nuovi prodotti Nest questa settimana. Non c’è stato un annuncio ufficiale fatto sul prezzo o sulle specifiche complete della gamma Pixel 7.