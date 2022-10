Prodotti ritirati dal mercato: salmonella e corpi estrani nel formaggio e nel salame

Quando si acquista il cibo all’interno dei supermercati bisogna sempre controllare tutti i valori per capire se effettivamente facciano al caso nostro. Allo stesso tempo però non è solo questo il controllo che bisognerebbe fare, visto che diversi prodotti possono essere improvvisamente ritirati dal mercato per diverse problematiche che scaturiscono.

In quel caso è davvero difficile controllare che non ci sia nulla di sbagliato, ma grazie al Ministero della Salute è possibile venire a conoscenza di tutti i richiami e di tutti i ritiri improvvisi. Proprio durante l’ultimo periodo sarebbero accadute svariate situazioni per cui il ministero avrebbe proceduto con il ritiro immediato di alcuni prodotti direttamente dal mercato alimentare. In molti non lo sapevano ma a quanto pare due prodotti in particolare sarebbero stati ritirati proprio negli ultimi mesi. Stando a quanto riportato, un prodotto sarebbe stato ritirato a causa di aver diffuso la salmonella, mentre l’altro presenterebbe un rischio fisico vista la presenza di un corpo metallico al suo interno.

Prodotti ritirati dal mercato: un celebre salame e un famoso formaggio sono stati ritirati improvvisamente

I ritiri in questione hanno riguardato un formaggio e un salame. Per quanto riguarda il primo stiamo parlando del famosissimo Tronchetto di capra ‘President’. Sono stati tanti i lotti ritirati dal mercato, soprattutto quelli con scadenza prevista rispettivamente per il 6, 12 e 25 ottobre. La presenza di un corpo metallico avrebbe dunque evidenziato la possibilità di rischio fisico. I lotti ritirati sono rispettivamente il 232CB05320, 238ACN360 e 238ACN72.

Anche un famoso salame di Fumagalli, quello nella confezione Pic-Nic, sarebbe stato ritirato per causa del batterio della salmonella.