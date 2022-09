Il team di Ironhide Game Studio ha confermato che è in arrivo un importante aggiornamento per Kingdom Rush Vengeance. La nuova espansione prenderà il nome di Primal Ravage e porterà cons e tante novità per il titolo tower defense.

A partire dal 30 settembre, sarà possibile giocare a tutte le novità introdotte dall’update su su Steam, App Store, Google Play e anche su Apple Arcade. Gli sviluppatori hanno lavorato sodo per rendere la sfida offerta da Primal Ravage sempre interessante e di spessore.

Ecco quindi che l’update introdurrà nuovi livelli, nemici potenziati e obiettivi da sbloccare. Non mancherà anche una sfida speciale, con una torre e un boss di livello premium che richiederà tutta l’attenzione e la strategia dei giocatori.

Entrando maggiormente nello specifico delle novità che i giocatori potranno trovare su Kingdom Rush Vengeance, troviamo ben tre livelli impegnativi e una feroce battaglia. Il nuovo boss può essere classificato come uno dei più difficili e temibili di tutta la serie.

Tra le varie sfide, spicca anche una nuova torre premium chiamata Altare di Ignis. La location è quella di un potente vulcano abitato da una tribù primordiale di sciamani. Per fronteggiare questa minaccia, sarà possibile utilizzare il nuovo eroe premium di nome Grosh. Con la sua potente ascia è possibile colpire nemici ed usare mosse speciali dall’alto valore distruttivo.

Come sempre, l’umorismo e l’epicità saranno dei fattori centrali nel gioco. Per avere maggiori informazioni su Kingdom Rush Vengeance, è possibile visitare il sito ufficiale.