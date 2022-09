Un nuovo aggiornamento è appena arrivato su PUBG MOBILE. A partire dal 23 settembre, debutto l’update 2.2 che introduce diverse novità. La più importante è certamente la nuova mappa Nusa, una location insulare pensata per aumentare gli scontri tra giocatori e rendere più frenetico il gioco mentre si ammira un paesaggio favoloso.

Ma non è tutto, per festeggiare l’arrivo della nuova mappa, l’isola avrà come punto di riferimento un personaggio d’eccezione. L’Ambasciatrice NUSA, comandate dell’isola, sarà interpretato dalla star internazionale Jung Ho Yeon.

L’attrice è nota per aver interpretato il ruolo di Kang Sae-byeok nella serie televisiva Squid Game ed è anche una modella. La partnership con PUBG MOBILE renderà il gioco più frizzante ed immersivo e garantirà una nuova serie di cosmetici a tema Ho Yeon acquistando casse.

PUBG MOBILE si aggiorna con tante novità tra cui una nuova mappa e una partnership d’eccezione con la star internazionale Jung Ho Yeon

Tra gli oggetti introdotti con il nuovo update segnaliamo:

Set HO YEON Operation Erangel

Pan skin – HO YEON Purple Crown

HO YEON Queen of Thorns Ornament

Kar98K skin – HO YEON Deadly Kiss

Ricordiamo che PUBG MOBILE è la versione dedicata al gaming su smartphone di PUBG: BATTLEGROUNDS. Il battle royal permette fino a 100 giocatori di fronteggiarsi contemporaneamente in una sfida tutti-contro-tutti.

L’obiettivo è solo uno, sconfiggere tutti gli avversari e rimanere l’unico vincitore. Tutti i giocatori iniziano nelle stesse condizioni e dovranno recuperare i potenziamenti cercando nella mappa o sconfiggendo gli altri avversari. Il gioco è disponibile gratuitamente sia su App Store che su Google Play Store.