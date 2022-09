Durante l’evento Logi PLAY, Logitech ha presentato tantissime novità. Dopo aver annunciato gli accessori per i gamer e l’innovativa console G CLOUD, ecco arrivare anche due nuovi device dedicati ai content creator e agli streamer. Si tratta di Blue Sona e Litra Bram, rispettivamente un microfono e una desktop light.

Entrando più nello specifico, Blue Sona è un microfono dinamico XLR dotato di tecnologia ClearAmp. La particolare configurazione tecnica permette di ottenere un’esperienza sonora di qualità superiore, catturando il suono con qualità broadcast. La soluzione si rivela ottima per realizzare streaming di giochi, podcast o contenuti video di livello professionale.

Come confermato da Soren Pedersen, senior product manager di Logitech For Creators: “Blue Sona è stato progettato specificamente per i creator. Dal preamp incorporato all’elegante design, Blue Sona è differente da ogni altro microfono XLR presente sul mercato“.

Blue Sona e Litra Bram, sono i due nuovi device all’avanguardia realizzati da Logitech appositamente per i content creator

Grazie a Litra Beam, invece, sarà possibile sfruttare la luce per controllare l’aspetto e la percezione dei contenuti. La lampada desktop di livello premium ha un fascio di luce studiato appositamente per adattarsi a diverse necessità.

Il supporto è regolabile in tre direzioni e gli utenti possono anche modificare altezza, inclinazione e rotazione per creare effetti unici. Inoltre, è possibile collegare più Litra Beam per sfruttare tecniche professionali come Front, Split, Butterfly e Rembrandt. Sono presenti cinque impostazioni di luminosità e cinque di temperatura del colore selezionabili tramite i pulsanti fisici o tramite l’app Logitech G HUB.

Gli accessori Blue Sona e Litra Beam sono già disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale Logitech. I prezzi sono rispettivamente di 359 e 119 euro.