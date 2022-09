La serie Xiaomi 13 dovrebbe essere rilasciata a novembre di quest’anno. Almeno due dispositivi, come Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dovrebbero far parte della serie. Il primo sarà un minuscolo telefono di punta e il modello Pro, come visto nella serie Xiaomi 12, sarà un gadget più grande. Una foto trapelata di un’unità di ingegneria dello Xiaomi 13 Pro sta attualmente facendo il giro dei canali dei social media, ben prima del lancio programmato di novembre.

Non è stato possibile confermare la validità della fotografia trapelata, che rivela fatti critici riguardanti lo Xiaomi 13 Pro. Lo smartphone sembra avere un display perforato con bordi curvi, simile allo Xiaomi 12 Pro dello scorso anno. Secondo una precedente perdita, Xiaomi 13 Pro ha un display Samsung E6 AMOLED da 6,7 ​​pollici con una risoluzione di 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Xiaomi 13 Pro si prepara al debutto di novembre

L’immagine raffigura la pagina ‘Sopra il telefono’ del dispositivo. L’immagine mostra il nome in codice ‘Nuwa’ e il numero di modello 2210132C, che appartengono allo Xiaomi 13 Pro. Secondo una fonte precedente, il nome in codice ‘Fuxi’ si riferisce al modello Pro. Secondo l’immagine trapelata, Xiaomi 13 e 13 Pro potrebbero essere chiamati in codice rispettivamente Fuxi e Nuwa.

Il chipset mobile Snapdragon 8 Gen 2 inedito sembra alimentare il processore octa-core da 3,0 GHz di Xiaomi 13 Pro. Il dispositivo è visto con il sistema operativo Android 13 con MIUI 14. Viene fornito con 12 GB di RAM e può supportare fino a 3 GB di RAM virtuale. Secondo alcune fonti, Xiaomi 13 Pro includerebbe tre fotocamere da 50 megapixel sul retro. Potrebbe avere una batteria a cella singola in grado di ricaricare via cavo da 100 W e una ricarica wireless da 50 W.