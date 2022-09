Vodafone: le offerte di ottobre annientano TIM e Iliad, ci sono 100GB

Continua ancora la stirpe di offerte di Vodafone a farsi vedere in giro per il web. Le pubblicità sono tantissime e stanno dimostrando che il gestore è tutt’altro che incline ad una continua discesa.

Gli ultimi mesi non sono stati semplicissimi visto il cambio di idea di tantissimi utenti di Vodafone.molte persone hanno deciso infatti di abbandonare una volta per tutte il provider trovando il loro posto ideale tra le braccia di altri gestori mobili come ad esempio Iliad. L’obiettivo ora è quello di recuperare e far tornare indietro le persone, le quali devono essere coscienti di poter avere dalla loro parte qualcosa di unico nel suo genere. Sono nate infatti alcune offerte molto simili tra loro che differiscono però per alcuni aspetti molto importanti. Stando a quanto riportato sono già tantissimi coloro che hanno deciso di sottoscriverle dopo una chiamata da parte del gestore.

Vodafone: avere una di queste due offerte è un regalo, ecco fino a 100 giga per tutti

Si tratta di due offerte molto utili che sono state proposte a più utenti italiani soprattutto nell’ultimo mese. Stiamo parlando però solo di utenti che sono ora sotto l’ala protettrice di altri provider e che risultano utenti ex Vodafone.

Si tratta quindi di una proposta di rientro, la quale può essere concretizzata grazie ad una delle due Special. La prima, la Special 100 Giga permette di avere un prezzo mensile di 7,99 €. Al suo interno 70 giga per Internet, 1000 messaggi e minuti senza limiti verso tutti.

Ecco poi la Special 100 Digital Edition: qui un prezzo di 9,99 € al mese con 100 giga e tutto senza limiti.