Panorama è pazza: offerte al 90% contro Unieuro nel volantino ma solo oggi

I supermercati italiani stanno dando il massimo per fornire agli utenti che vi si recano un supporto importante in un periodo di crisi. Panorama tra tutti sembra essere quello più fornito di merce, ma non solo per quanto riguarda il cibo e quello che serve per la casa. Ci sono anche alcune offerte che riguardano l’elettronica di consumo, le quali sono proposte a prezzi incredibili.

Panorama offre nel volantino di settembre anche un pizzico di tecnologia: ecco i prodotti principali che sono tra i più richiesti

Panorama non è di certo solita lanciare delle offerte che riguardano cose diverse dal cibo o magari da quello che serve all’interno dell’ambiente domestico. Questa volta però tutti gli utenti affezionati al celebre supermercato potranno ricredersi eccome.

Sono arrivate infatti delle offerte molto su cose che riguardano un pizzico di tecnologia. All’interno delle ultime pagine del volantino lanciato durante i primi giorni di settembre sarà possibile scoprire due prodotti in particolare.

La prima cosa che ci ritroviamo davanti è praticamente una stampante. Stiamo parlando di un dispositivo prodotto da Canon, una multifunzione con sigla MG2550. Ovviamente potrete avere anche la funzione di scanner al suo interno, con la possibilità di utilizzare due cartucce differenti. Il prezzo è di 39,90 €.

Proseguendo poi ecco anche uno smartphone, uno Xiaomi Redmi 9AT. In questo caso il dispositivo è provvisto di tecnologia dual Sim, 32 giga di memoria interna espandibili e una batteria da 5000 mAh. Presente anche una fotocamera da 13MP sul retro e una frontale da 5MP. Il prezzo è scontato del 16% ed equivale a 99 €.