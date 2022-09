Panorama è senza pietà contro Unieuro e Lidl: la tecnologia è quasi gratis

Bisogna variare nella vita, ma non solo per quanto riguarda le scelte importanti. Certo, scegliere il proprio supermercato di riferimento può risultare importante viste appunto le soluzioni che vi si possono trovare all’interno. Proprio per questo motivo oggi il consiglio ricade su una delle catene più diffuse sul territorio italiano e che negli ultimi tempi è cresciuta a dismisura.

Si tratta di Panorama, colosso che con i suoi prezzi sta riuscendo a spazzare via gran parte della concorrenza nel mondo dei supermercati. L’obiettivo è tenere viva la grande qualità, aspetto che Panorama ha sempre privilegiato. Tutti conoscono il noto supermercato come uno dei posti migliori dove fare la spesa per la casa, ma c’è di più. Come è possibile notare anche sul nuovo volantino, verso le ultime pagine, non ci saranno solo cibo, bevande e altri articoli di uso domestico ma anche pezzi di elettronica. Stiamo parlando di elettrodomestici ma talvolta risultano disponibili anche degli smartphone.

Panorama: con questi prezzi è difficile sbagliare, nel volantino c’è anche un pizzico di tecnologia

Certo, vi sarete già persi nei tanti sconti della celebre catena di supermercati, la quale risulta una delle prime in Italia sotto questo punto di vista. Ancora un piccolo sforzo e recatevi presso le ultime pagine, dove troverete le vere sorprese di giornata.

Nel nuovo volantino di settembre infatti Panorama ha deciso di lanciare offerte eccezionali, le quali riguardano in primis lo smartphone Xiaomi Redmi 9A, il quale viene venduto con uno sconto di 20 € e quindi a 99 €.

Non finisce però qui vista la stampante multifunzione di Canon a 39,90 €. Ricordiamo che si tratta di prodotti con garanzia di due anni.