Nelle ultime ore il servizio VoLTE dell’operatore virtuale Fastweb Mobile è diventato ufficialmente compatibile con gli smartphone Apple, ad eccezione di quelli più datati. Inoltre, sono stati certificati anche diversi nuovi device dei brand Samsung, Oppo e Vivo.

Vi ricordiamo che questo tipo di tecnologia permette di effettuare chiamate rimanendo su rete 4G, evitando lo “switch” verso reti 3G o 2G. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Fastweb VoLTE: aggiunti nuovi smartphone compatibili

Con questo servizio gratuito, disponibile per tutti i clienti Privati e Professionisti che hanno il servizio Voce attivo sul proprio numero di cellulare, oltre a ottenere una qualità vocale in alta definizione, è possibile anche continuare a navigare in internet durante una chiamata. Per poter usufruire del servizio i clienti devono trovarsi sotto copertura 5G o 4G e avere la rispettiva impostazione abilitata nei settaggi dello smartphone.

Come accennato, tra gli smartphone e tablet resi compatibili in queste ore con il servizio VoLTE dell’operatore, ci sono anche la maggior parte degli iPhone più recenti, più nello specifico tutte le gamme compatibili con IOS 16, ovvero da iPhone 8 in avanti. Nonostante nella lista ufficiale dei dispositivi compatibili non c’era stata ancora nessuna modifica, nel suo shop online dedicato agli smartphone acquistabili a rate, Fastweb dichiarava comunque tutti gli iPhone presenti come compatibili con il servizio.

Adesso invece, in concomitanza con l’uscita di iOS 16, disponibile proprio dallo scorso 12 Settembre 2022, la compatibilità del VoLTE Fastweb con gli iPhone arriva dunque in maniera ufficiale. Come specificato nel sito dell’operatore, per usufruire del VoLTE su questi iPhone è necessario aggiornare il proprio smartphone alla versione IOS 16. In questo modo, al termine dell’aggiornamento il servizio si attiverà già da subito.