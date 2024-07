Fastweb ha annunciato un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo riguarda la compatibilità degli smartphone con il servizio VoLTE sul 4G. Tale opzione permette agli utenti di effettuare chiamate attraverso la rete, consentendo anche la navigazione Internet durante la telefonata. È importante sottolineare che VoLTE è gratuito per i clienti privati e professionisti di Fastweb. Nello specifico, si tratta di coloro che hanno attivato il servizio voce sul loro numero di cellulare. Per sfruttare suddetta opzione è necessaria non solo la copertura 4G o 5G, ma anche un dispositivo compatibile con VoLTE.

Fastweb ha pubblicato un elenco ufficiale di smartphone compatibili sul proprio sito web. Gli utenti possono verificare manualmente la compatibilità del loro dispositivo. Per farlo basta inserire il modello specifico nella pagina dedicata. È importante notare che l’elenco viene regolarmente aggiornato. Dunque, se un dispositivo non è attualmente supportato, è consigliabile controllare nuovamente in futuro.

Fastweb aggiorna i dispositivi compatibili con VoLTE

Un cambiamento significativo riguarda l’estensione della compatibilità a tutti i modelli di Apple, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo e Redmi lanciati dal 2023. C’è una situazione anomala riguardo uno dei marchi. Nella lista, infatti, non compaiono tutti i modelli iPhone 15 che sono stati rimossi. A tal proposito, Fatweb ha confermato che tutti i dispositivi Apple lanciati dal 2023 (quindi compreso l’iPhone15) sono compatibili con il servizio. Ciò vale anche se non vengono esplicitamente elencati.

L’operatore sottolinea che per attivare VoLTE sul proprio dispositivo, è necessario installare l’ultima versione del sistema operativo. Gli utenti Android devono riavviare il dispositivo dopo l’aggiornamento per procedere con l’attivazione del servizio. Mentre su iOS è sufficiente assicurarsi che l’iPhone sia aggiornato alla versione iOS 16 o successiva.

Per i clienti che possiedono modelli di iPhone più vecchi, Fastweb raccomanda di verificare che VoLTE sia attivo nelle impostazioni del dispositivo. Tale passaggio è importante se è stato precedentemente disattivato.