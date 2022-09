Il settore degli smartphone pieghevoli è ormai avviato da alcuni anni e alcuni dei più importanti produttori tech hanno già presentato le loro proposte. Ricordiamo ad esempio il colosso sudcoreano Samsung che ha da poco svelato i suoi nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Samsung Galaxy Z Flip 4, ma anche i produttori cinesi Oppo, Xiaomi e Huawei. Molto presto, però, si aggiungerà in questo settore anche Google con il suo prossimo Google Pixel Notepad, il quale dovrebbe ormai debuttare ufficialmente nel corso del 2023.

Google Pixel Notepad: il nuovo pieghevole di Google in arrivo nel corso del 2023

Sono diversi ormai che si parla in rete del presunto arrivo del primo smartphone pieghevole di Big G. In particolare, il device si dovrebbe chiamare Google Pixel NotePad e dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del prossimo anno. Ma che tipo di pieghevole sarà quello di Google?

Secondo alcuni schemi pubblicati in rete sul sito 91mobiles.com, il primo foldable di Big G si ispirerà alla serie Samsung Galaxy Z Fold. Come è possibile osservare, infatti, da aperto il dispositivo è molto esteso e dispone di un grande display. Al centro è poi presente una cerniera che permetterà di pregare il device a metà, proprio come il pieghevole di Samsung.

Una soluzione dunque simile a quella adottata da diversi anni dal rivale Samsung. Bisognerà però capire se Google sarà in grado o meno di nascondere la leggera piega che si formerà inevitabilmente al centro dello schermo. Ricordiamo comunque che, secondo i rumors, all’interno lo smartphone avrà un ampio display da 8 pollici di diagonale, mentre all’esterno sarà comunque presente un display con una diagonale da 5.8 pollici.