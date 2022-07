Il prossimo 10 agosto 2022 il not9 colosso sudcoreano Samsung terrà un evento di presentazione molto importante. Saranno infatti svelati diversi prodotti di rilievo, tra cui il nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 4. Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, il prezzo di partenza per il mercato europeo non sarà eccessivamente elevato.

Samsung Galaxy Z Flip 4: trapelano in rete I probabili prezzi per il mercato europeo

Nel corso delle ultime ore il sito web Pricebaba ha pubblicato in rete quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali del nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 per il mercato europeo. Come già accennato, sembra che il prezzo di partenza non sarà eccessivamente elevato. Secondo quanto riportato, infatti, il nuovo pieghevole di Samsung avrà un prezzo iniziale di 1080 euro con 128 GB di storage interno.

La versione con 256 GB avrà invece un prezzo di 1160 euro. La versione con ben 512 GB di storage interno, infine, avrà un costo di 1280 euro. Si tratta dunque di prezzi non troppo distanti rispetto a quelli proposti lo scorso anno (il Galaxy Z Flip 3 costava infatti 1099 euro con 128 GB e 1149 euro con 256 GB.

Staremo a vedere se saranno effettivamente questi i prezzi del nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4. Nel frattempo, vi riassumiamo qui di seguito le presunte specifiche.