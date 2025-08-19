NewsOfferteVolantini

Unieuro: le offerte speciali HP stanno per SCADERE

Unieuro vi sorprende con un volantino unico ricco di tecnologia conveniente senza limiti di entusiasmo e proposte irresistibili per i vostri desideri quotidiani

scritto da Rossella Vitale
Siete pronti a sfogliare il volantino Unieuro? Non stiamo parlando delle solite brochure grigie e monotone, ma di quel tipo di carta magica che riesce a trasformare un pomeriggio in un’avventura di shopping. Quelle che trovate da Unieuro hanno il potere di farvi dire: “Aspetta, questo mi serve davvero!” anche se cinque minuti prima eravate convinti di volere solo dare un’occhiata. Ogni singola pagina del volantino è un piccolo tesoro dove i prodotti sono extra scontati. È come assistere a una commedia brillante in cui la risata arriva non da una battuta ma da un prezzo assurdo di convenienza.

Voglia di shopping con Unieuro

Nelle promo Unieuro spicca l’HP Victus Gaming 15-fa1064nl, armato di Intel® Core™ e pronto al gaming estremo per soli 999 euro. Ma se preferite un approccio più compatto e multitasking, l’HP 24-cr0052nl con AMD Ryzen diventa vostro a 549,90 euro. Non mancano notebook più accessibili: l’HP 15-fd0068nl con processore Intel® Core a 499,90 euro e l’HP 15-fc0039nl con AMD Ryzen a 399,90 euro, perfetti per chi cerca affidabilità a cifre leggere.

Per chi sogna un fisso capace di tutto, il desktop HP M01-F2087nl con Intel® Core™ i5-12400, 16 GB DDR4-SDRAM e 512 GB SSD è proposto a 599,90 euro solo su volantino Unieuro. Per completare l’esperienza visiva, l’HP Series 5 Monitor 23,8″ FHD porta i dettagli su un altro livello a soli 99,90 euro. Non manca la spinta alla produttività con la HP LaserJet Stampante multifunzione a 179,90 euro, perfetta per gestire lavoro e documenti con rapidità. E per aggiungere un tocco di comodità quotidiana, c’è l’HP Mouse wireless a ricarica ultraveloce 510 a soli 29,99 euro. Con questi protagonisti, Unieuro vi stende!

