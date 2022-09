L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta Very 8.99 Summer Flash, rinominata in Very 8.99.

Questa offerta sarà in promozione fino al prossimo 20 settembre 2022 salvo cambiamenti nei prossimi giorni. Scopriamo insieme cosa prevede.

Very Mobile proroga l’offerta da 8.99 euro al mese

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 8,99 euro al mese. Il costo di attivazione della stessa online, è gratuito anche per i nuovi numeri.

L’offerta Very 8,99 è attivabile dai nuovi clienti Very Mobile che attivano un nuovo numero o che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Anche l’offerta Very 8,99, solo per i nuovi acquisti in portabilità, permette di partecipare all’operazione “Very Mobile ti premia” che prevede un buono regalo Amazon del valore di 10 euro di cui vi abbiamo parlato proprio ieri.

Tra il 6 e il 20 settembre 2022, i nuovi clienti Very che acquisteranno sul sito di Very Mobile un’offerta in portabilità tra quelle indicate sul sito stesso, potranno partecipare all’operazione. Una volta ricevuta la SIM, il nuovo cliente Very Mobile dovrà attivarla entro 60 giorni dall’ordine effettuato online ed effettuare almeno il primo rinnovo dell’offerta stessa. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli o altre offerte disponibili.