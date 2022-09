Siamo ormai alla fine dell’estate eppure sono ancora disponibili numerose offerte sul PlayStation Store. In questi giorni, in particolare, il colosso giapponese Sony sta proponendo diversi videogiochi a dei prezzi davvero stracciati. Si tratta ovviamente di titoli non recentissimi ma che meritano comunque tanto.

PlayStation Store: disponibili tanti videogiochi a meno di tre euro

In questi ultimi giorni il noto colosso del gaming Sony sta proponendo sul proprio store diversi videogiochi a dei prezzi stracciati. Qualche tempo fa sono stati proposti svariati saldi estivi ma, nonostante questo, ora è comunque possibile acquistare dei titoli ad un prezzo addirittura inferiore ai tre euro.

Tra questi, spicca in primis il noto videogioco dedicato alla saga di Lara Croft, ovvero Tomb Raider Definitive Edition. Quest’ultimo è al momento proposto ad un prezzo di 2,99 euro, contro i suoi iniziali 19,99 euro. Oltre a questo, troviamo anche i videogiochi Ducati 90Th Anniversary e Agatha Christie The ABC Murders. Questi ultimi sono acquistabili rispettivamente a dei prezzi scontati di 0,99 euro e 1,99 euro.

Ricordiamo infine i videogiochi Yet Another Zombie Defense HD e Fear Effect Sedna a dei prezzi scontati di 1,49 euro e 1,99 euro. Come già detto, si tratta di titoli non molto recenti ma comunque degni di nota. Se ancora non li possedete nella vostra raccolta, forse è arrivato il momento giusto per acquistarli.

In alternativa, ricordiamo che per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus sono disponibili gratuitamente ogni mese diversi videogiochi. Per il mese di settembre 2022, in particolare, gli utenti potranno scaricare senza costi extra tre videogiochi, ovvero Need For Speed Heat, Toem e GranBlue Fantasy Versus.