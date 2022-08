Hyundai è sempre molto attenta ai propri utenti e alla comodità alla guida. Il produttore coreano ha sempre inserito nelle proprie vetture il sistema di navigazione satellitare per facilitare gli spostamenti.

Inoltre, attraverso il programma Hyundai Lifetime MapCare, è possibile aggiornare gratuitamente le mappe quando ci si reca in officina per il tagliando annuale. Tuttavia, le strade evolvono molto velocemente e spesso ci si ritrova con mappe non aggiornate anche se installate di recente.

Ecco quindi che il brand ha scelto di provare a risolvere questa situazione attraverso il servizio Navigation Updater. Gli utenti potranno gestire in autonomia l’aggiornamento delle mappe e del sistema di infotainment della propria vettura e scaricare da soli gli aggiornamenti più recenti.

Grazie all’applicazione Navigation Updater è possibile scaricare ed installare in autonomia le mappe del navigatore satellitare per tutte le vetture Hyundai più recenti

Accedere al servizio è estremamente facile ed intuitivo. Basterà collegarsi alla pagina ufficiale di supporto per procedere al download dello strumento di aggiornamento. Una volta scaricato Navigation Updater sul proprio PC bisognerà installarlo e avviarlo.

Nella schermata iniziale dell’applicazione verrà chiesto di scegliere il proprio modello di autovettura Hyundai per proseguire. L’elenco dei modelli supportati è molto vasto, quindi potrebbero esserci indecisioni sul modello esatto da selezionare.

Per ovviare a questo problema, vi consigliamo di entrare nel menù impostazioni del sistema di infotainment sulla vettura per verificare i codici seriali. Una volta effettuata la giusta selezione, si potrà procedere con il download degli aggiornamenti.

L’app Navigation Updater procederà a scaricare l’aggiornamento e a trasferirlo sui supporti selezionati, effettuando anche la formattazione per rispettare i requisiti di sistema. Una volta pronta la chiavetta o la scheda SD, sarà possibile inserirla nella vettura Hyundai e procedere all’upgrade del sistema.

Il nostro consiglio è quello di effettuare questa operazione solo se siete abbastanza esperti. In alternativa, al prossimo tagliando, chiedete al vostro meccanico di fiducia di effettuare l’operazione al posto vostro.