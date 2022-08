Sin dal suo debutto, Urus ha rapito il cuore degli appassionati Lamborghini. In breve tempo, il primo SUV dell’azienda di Sant’Agata Bolognese è diventata la vettura più venduta di sempre con cifre da record.

Il successo di questa vettura è legato al segmento a cui appartiene, quello dei Super Sport Utility Vehicle. Si tratta quindi di un SUV ad alte prestazioni che unisce il piacere di guida e le performance alle ruote alte adatte a tutte le condizioni.

Lamborghini ha scelto di alzare ulteriormente l’asticella della propria creatura realizzando Urus Performante. L’obiettivo è quello di creare un veicolo supersportivo in grado di dominare ogni tipo di strada senza problemi.

Lamborghini ha lanciato la nuovissima Urus Performante per alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni nel segmento dei Super Sport Utility Vehicle

Rispetto alla versione base, gli ingegneri di Lamborghini hanno migliorato ogni aspetto. Bisogna sottolineare il nuovo design sportivo unico, l’uso rivoluzionario dei componenti alleggeriti e un’aerodinamica ottimizzata.

A Sant’Agata Bolognese credono che “La forma segue la funzione” e per questo Urus Performante può vantare tantissimi elementi inediti. La fibra di carbonio è fondamentale per garantire resistenza e leggerezza. Il design svolge la doppia funzione di rendere sportiva e slanciata la vettura, oltre che garantire la massima aerodinamicità.

Tutte queste modifiche hanno permesso una riduzione dei pesi di circa 50kg che, in abbinamento al motore V8 biturbo da 4,0 litri, è in grado di prestazioni incredibili. I 666 CV permettono di spingere Urus Performante da 0 a 100 km/h in appena 3.3 secondi e raggiungere una velocità massima di 306 km/h.

Come tutte le Lamborghini, la massima personalizzazione rappresenta uno dei passaggi obbligati in fase di acquisto. Ecco quindi che gli interni sono modificabili sotto ogni punto di vista, dai materiali alle cuciture senza dimenticare la possibilità di inserire elementi estetici come l’esclusivo logo Performante.