Nonostante l’alta tecnologia presente a bordo, gli interni sono pensati per porre al centro dell’esperienza sempre gli utenti. La vettura sarà incentrata sulla passione per la guida e restituirà un feeling unico per chi sederà dietro il volante. Il debutto su strada della DeLorean Alpha5 è atteso per il 2024 e nuovi dettagli saranno pubblicati nel corso delle prossime settimane.