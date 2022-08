Un popolare launcher di Google Play Store che mira a emulare l’esperienza iOS su telefoni Android ha superato i 50 milioni di download poiché viene aggiornato con modifiche al design e funzionalità che saranno disponibili su iPhone con iOS 16.

L’app non è nuova per Google Play Store; duplica l’esperienza iOS su Android da tre anni. Il software è stato aggiornato per adattarsi alle modifiche apportate a iOS da iOS 13 e per ogni successiva versione principale di iOS. Il clone ‘Launcher iOS 16′ ricrea la schermata iniziale di iOS, il dock, i menu Force Touch sulle app, la ‘modalità jiggle’, la libreria delle app, i widget in stile iOS e altro ancora. Il programma di avvio sostituisce anche le icone dei programmi con icone iOS, come Messaggi, Note, Fotocamera e persino il Play Store.

Android, esistono diversi launcher iOS sul Play Store

In vero stile Android, il launcher offre agli utenti strumenti di personalizzazione non disponibili nemmeno per gli utenti iPhone, come la possibilità di cambiare la categoria del programma nella Libreria app, modificare le animazioni della schermata iniziale, rinominare semplicemente le app e altro ancora.

Il software, che è senza dubbio popolare tra la comunità Android, ha ricevuto un’attenzione particolare su Twitter all’inizio di questa settimana. La modifica più significativa a iOS 16 è stata la rinnovata schermata di blocco, che ha fatto notizia dopo il WWDC di Apple a giugno. La considerevole discussione sulla nuova schermata di blocco di Apple potrebbe aver innescato ulteriori download di launcher da parte dei consumatori desiderosi di provare l’aspetto aggiornato di Apple. Sfortunatamente, questo launcher non supporta ancora la schermata di blocco di iOS 16.

Per coloro che non hanno familiarità con i launcher Android, sono applicazioni che vengono eseguite sulla schermata iniziale del dispositivo e forniscono il proprio design, funzionalità di personalizzazione e impostazioni oltre a quelle fornite dal produttore originale del dispositivo. In effetti, una ricerca superficiale del Google Play Store rivela centinaia di launcher che affermano di riprodurre l’esperienza iOS su Android, con la stragrande maggioranza che ha oltre un milione di download ciascuno.