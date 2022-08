Era previsto che sia lo smartphone Samsung Galaxy XCover 6 Pro che il Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro sarebbero stati lanciati nel mese di luglio. Tuttavia, l’azienda ha rilasciato solo il Galaxy XCover 6 Pro; il Galaxy Tab Active 4 Pro non è ancora stato introdotto sul mercato.

In questo momento, il Galaxy Tab Active 4 Pro è stato scoperto su Bluetooth SIG, Google Play List e Google Play Console. Questi post hanno reso pubbliche alcune delle specifiche più importanti del dispositivo.

Galaxy Tab Active 4 Pro sta arrivando

Per iniziare, abbiamo l’elenco dei dispositivi supportati da Google Play, che mostra che il dispositivo in questione ha il numero di modello SM-T636B. Anche il nome “Galaxy Tab Active 4 Pro 5G” è convalidato da queste informazioni. Il nome del tablet rivela che debutterà con la capacità di gestire schede SIM ed è possibile che ci sarà anche un’edizione solo Wi-Fi.

Sia l’SM-T636B che l’SM-T636N sono elencati sul sito Web Bluetooth SIG come dotati di supporto per Bluetooth 5.2. È possibile che siano le varianti 5G e Wi-Fi. Il numero di modello del tablet rugged risulta essere SM-T638B su Google Play Console; tuttavia, il numero di modello del tablet risulta essere T636B negli altri due database. Questo potrebbe essere un errore da parte di Google.

Nonostante il numero di modello sia diverso, il sito Web mostra che il dispositivo in questione è il Galaxy Tab Active 4 Pro 5G. Secondo questo elenco, il tablet sarebbe alimentato da un SoC (SoC) Qualcomm SM7325, che è lo Snapdragon 778G e ha rispettivamente quattro core da 2,4 GHz e quattro core da 1,8 GHz. Ci saranno 4 GB di RAM e un’unità di elaborazione grafica (GPU) nota come Adreno 642L.

Oltre a questo, lo schermo del Tab Active 4 Pro avrà una risoluzione di 1200 per 1920 pixel, rendendolo in grado di visualizzare immagini in Full HD. Android 12L fungerà da base per il sistema operativo.