Meta sta effettuando una serie di test per rendere la crittografia end-to-end una funzionalità di sicurezza dominante in Facebook Messenger, incluso l’archiviazione sicura per la cronologia chat crittografata end-to-end. Facebook ha iniziato a testare una funzione di archiviazione sicura questa settimana, rendendo più facile l’accesso alla cronologia delle conversazioni di Messenger se perdi lo smartphone o desideri ripristinare la cronologia delle chat su un nuovo telefono.

Le comunicazioni crittografate end-to-end sono ora conservate sul tuo dispositivo. Hai due alternative crittografate end-to-end per ripristinare i tuoi messaggi con un’archiviazione sicura. Un metodo consiste nel produrre un PIN o un codice. Puoi anche ripristinare la cronologia delle conversazioni utilizzando servizi cloud di terze parti come Google Drive.

Facebook Messenger continua a svilupparsi

In un post sul blog, Sara Su, direttrice della gestione dei prodotti di Meta per Messenger Trust, ha affermato che questa funzione “sarà il modo predefinito per preservare la cronologia delle interazioni di Messenger crittografate end-to-end”. Questo spazio di archiviazione sicuro sperimentale è ora disponibile su smartphone Android e iOS. Tuttavia, la funzionalità non è ancora disponibile sul sito o sull’applicazione desktop di Messenger, né nelle chat non crittografate. Se sei un membro del gruppo di test, non è necessario che tu intraprenda alcuna azione. Ciò sarà vero anche quando la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti nel 2023.

Insieme all’archiviazione sicura, Meta sta aggiornando la funzionalità crittografata end-to-end di Messenger. La crittografia end-to-end in Messenger è ora attiva, il che significa che devi scegliere di abilitarla. Con utenti selezionati, il servizio sta ora testando le chat crittografate end-to-end predefinite.

Messenger sta anche sperimentando la sincronizzazione dei messaggi eliminati tra i dispositivi e l’autenticazione del codice del browser durante l’accesso al sito desktop della piattaforma. Sta anche sperimentando la possibilità di annullare l’invio di messaggi e di fornire funzionalità di chat crittografate end-to-end per conversazioni di gruppo e altri paesi.