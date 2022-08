Notte di San Lorenzo: ecco come immortalare le stelle cadenti con lo smartphone

Il sogno nascosto di ognuno di noi è riuscire, almeno una volta nella vita, ad immortalare il cielo in tutta la sua bellezza. Quante volte vi sarà capitato di voler fotografare la maestosità della luna, ma non riuscire a coglierne tutti i dettagli nella foto? Figuriamoci per le stelle, ad occhio nudo luci del mondo e tramite smartphone pallini bianchi impercettibili. Eppure un modo per ritrarle nel migliore dei modi c’è, scopriamolo insieme prima che arrivi la notte di San Lorenzo, mancano poche ore!

Notte di San Lorenzo: la guida ufficiale da utilizzare stasera

Il 10 Agosto, nonché oggi, il cielo si adorna di meravigliose scie luminose alle quali sarà impossibile resistere. L’unico problema è ritrarle con lo smartphone: come fare? State tranquilli, nulla è impossibile.

Innanzitutto bisogna scegliere la notte e il posto giusto. Ciò significa che non dovrà esserci alcun tipo di inquinamento luminoso, quindi allontanatevi dalla città e dirigetevi verso un posto lontano da luci. Dopodiché, anziché scattare una singola foto al cielo, includete qualche elemento dell’ambiente come una montagna, un albero o una persona.

Servitevi sempre di un treppiede, la modalità mano libera è una cattiva consigliera. Meglio poggiare lo smartphone su qualche supporto o su un cavalletto.

Dopodiché bisogna pensare al settaggio. Sì, perché per realizzare una buona foto è fondamentale scegliere manualmente i parametri. Dunque impostate la modalità Pro foto sulla fotocamera, optate per un tempo di scatto con tempi di posa di almeno 12, 20, 30 secondi, e infine sistemate gli ISO, meglio se ad 800.

Ultimo passaggio importante è utilizzare l’autoscatto a 3-5 secondi in modo da evitare di toccare lo smartphone nel momento in cui si scatta.