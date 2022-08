Il nuovo Redmi K50 Extreme Edition farà il proprio debutto questo mese con un lancio che si terrà in Cina. Attualmente la serie K50 è composta da tre modelli, la versione base, quella Pro e la variante Gaming a cui si affiancherà questa Extreme Edition.

A giudicare dalle indiscrezioni emerse in queste ore, il nuovo modello si differenzierà dagli altri per una serie di specifiche tecniche molto interessanti. La più evidente sarà certamente il sensore di impronte digitali che verrà posizionato sotto il display.

Può sembrare un cambiamento da poco, ma bisogna ricordare che su tutti gli altri Redmi K50 il sensore è posto sulla scocca laterale. A confermare questa notizia ci ha pensato il noto leaker Digital Chat Station su indicazione di un insider.

È in arrivo il nuovo flagship Redmi che prenderà il nome di K50 Extreme Edition e potrà contare sul SoC Snapdragon 8+ Gen 1

Inoltre, la conferma che il lancio di Redmi K50 Extreme Edition è estremamente vicino arriva dalle certificazioni ottenute. Il device è apparso nei database degli enti CMIIT, 3C e TENAA con il numero di modello 22081212C.

Lo stesso device è stato avvistato anche su AnTuTu dove è emersa la scheda tecnica. Lo smartphone sarà spinto dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e quindi potrà contare su un chipset estremamente potente e performante.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, non ancora confermate, sembra che il display avrà una diagonale da 6.7 pollici. Il pannello sarà un AMOLED con un punch-hole centrale, risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz.

Il sistema potrà contare su due configurazioni di memoria RAM e interna, nello specifico 8/128GB e 12/256GB. La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a 120W. Infine troveremo Android 12 e l’interfaccia proprietaria MIUI 13 come sistema operativo.



Molto probabilmente il device sarà commercializzato per un primo periodo in esclusiva per il mercato Cinese. In seguito, arriverà anche sui mercati internazionali con un nome diverso per motivi di marketing. Ecco quindi che il Redmi K50 Extreme Edition potrebbe cambiare nome in K50 Ultra per renderlo più accattivante agli utenti Statunitensi e Europei.