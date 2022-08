Il 5 agosto, Samsung ha lanciato il suo programma beta One UI 5 basato su Android 13 per la serie Galaxy S22, dopo mesi di speculazioni e fughe di notizie. Sebbene il conglomerato coreano non abbia ancora fatto un annuncio ufficiale sulla beta, è disponibile per il download in Germania, Corea del Sud e Stati Uniti. A prima vista, la prossima skin di Samsung non sembra essere un enorme progresso, ma ci sono alcuni miglioramenti nell’usabilità che vale la pena notare. Questo include due nuovi gesti progettati per migliorare l’esperienza multitasking.

I gesti ‘Scorri per la visualizzazione pop-up’ e ‘Scorri per lo schermo diviso’ sono disponibili nella sezione Labs di One UI 5, che si trova in Impostazioni> Funzionalità avanzate sul tuo Galaxy S22 con Android 13 beta. Scorrendo dall’angolo in alto a destra del display al centro si aprirà un’app nella vista pop-up usando il primo gesto. Questa non è una nuova azione; fa parte del modulo MultiStar Good Lock in One UI 4. Samsung sta implementando la funzione direttamente nel sistema operativo con la prossima edizione di One UI.

Samsung One UI 5 con Android 13 è in beta al momento

Il movimento ‘Scorri per schermo diviso’ ti consente di attivare facilmente la modalità schermo diviso scorrendo verso l’alto con due dita dalla parte inferiore del display. L’azione simile può essere attivata in One UI 4 premendo a lungo il pulsante Recenti, ma deve prima essere abilitata dal modulo MultiStar Good Lock.

In precedenza, Samsung sfruttava la parte Labs di One UI per fornire nuove funzioni avanzate di produttività alla sua skin. Puoi eseguire qualsiasi programma in modalità multi-finestra e nascondere lo stato e le barre di navigazione durante l’esecuzione di app in modalità di visualizzazione divisa con One UI 4.1. Entrambe le funzionalità facevano precedentemente parte di un modulo Good Lock prima di essere incluse direttamente nel sistema operativo.

In ogni caso, i nuovi movimenti di One UI 5 aiuteranno nel multitasking durante l’esecuzione di varie app sul tuo telefono Galaxy, in particolare sui pieghevoli.