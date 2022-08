Sembrerebbe che la piattaforma video stia lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di ingrandire i video che stanno guardando semplicemente pizzicando il video player con due dita. L’opzione “Pinch per ingrandire” sarà disponibile una volta completata.

La nuova opzione è ora disponibile solo come funzionalità sperimentale; tuttavia, gli abbonati YouTube Premium possono iscriversi liberamente al test attraverso la pagina web dedicata alle funzionalità sperimentali di YouTube e provarlo in prima persona. Detto questo, potranno farlo solo fino al 1° settembre. Il test non sarà più disponibile dopo quel punto.

YouTube, la funzionalità di Zoom è ora in test

Dopo il 1° settembre, molto probabilmente, YouTube prenderà una decisione in base al feedback ricevuto dagli utenti Premium in merito al fatto che offrirà ufficialmente o meno la sua piattaforma con la nuova funzionalità. Al momento, la società non si è sbilanciata e non c’è modo di sapere se la nuova funzione sarà disponibile una volta concluso il test, anche se siamo certi che gli utenti apprezzeranno la possibilità di zoomare nei video.

Se visualizzi regolarmente video su YouTube, probabilmente sai già che ci sono probabilmente molte situazioni in cui vorrai ingrandire una determinata sezione del video. Potresti anche voler ingrandire una certa parte del video più recente caricato dal tuo YouTuber preferito in modo da poter prestare maggiore attenzione a un particolare segmento del video. Per qualsiasi motivo, l’aggiunta di un’opzione di ingrandimento su YouTube sarebbe quasi sicuramente uno strumento che sarebbe di grande beneficio per gli utenti. Al termine della fase di test, ci auguriamo sinceramente che YouTube prenda la decisione di distribuire la funzione a tutti i suoi utenti.