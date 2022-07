Nubia ha confermato il debutto della versione global di REDMAGIC 7S Pro. Lo smartphone da gaming di fascia altissima si preprara ad arrivare in tutti i mercati internazionali portando con se le sue prestazioni incredibili.

A partire dal 26 luglio 2022 è possibile prepararsi per l’acquisto del device direttamente dallo store ufficiale. Il prezzo di partenza è fissato a 779 euro per la variante 12/256GB ed arriva a 949 euro per la versione più performante caratterizzata da 18/512GB.

Il REDMAGIC 7S Pro è nato per offrire a tutti gli utenti un’esperienza da gaming senza precedenti. Infatti, grazie alla dotazione hardware estrema, il device è in grado di permettere a tutti i giocatori di giocare senza limiti.

REDMAGIC 7S Pro è uno smartphone da gaming senza compromessi: display grande, potenza da vendere e sistema di dissipazione ibrido

Il display AMOLED vanta una diagonale da 6.8 pollici dotato di risoluzione FHD+ e una under-display camera (UDC). L’incredibile potenza di calcolo è garantita dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affianca il chipset proprietario di Nubia chiamato Red Core 1. La combinazione di questi due elementi permette di sgravare il SoC Qualcomm dai task non essenziali e quindi erogare maggiore potenza quando serve.

Le temperature sono tenute sotto controllo dal sistema ICE 10.0 che unisce dissipazione attiva e passiva per smaltire il calore prodotto. La memoria RAM, nella versione più prestazionale di REDMAGIC 7S Pro arriva fino a 18 GB mentre quella di sistema fino a 512 GB.

Al fine di offrire ore e ore di gioco senza interruzioni, la batteria dello smartphone da gaming è da 5000mAh dual cell con supporto alla ricarica rapida a 65W. Il caricabatterie da 65W è incluso in confezione, a sottolineare l’attenzione rivolta da Nubia ai propri utenti.

I preordini si apriranno a partire dal 2 agosto e fino al giorno 8 dello stesso mese. A partire dal 9 agosto, invece, inizierà la vendita per tutti gli utenti sia sul sito ufficiale che su Amazon.