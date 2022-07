Google sta lavorando per espandere le funzionalità a disposizione dei suoi utenti che utilizzano il servizio di videochiamata Meet. Con questo aggiornamento, la società vuole consentire agli utenti di partecipare a domande e sondaggi mantenendo il loro anonimato.

Dall’inizio della pandemia, uno dei servizi di videoconferenza che ha avuto sempre più successo è Google Meet. La nuova funzionalità di Meet, che è stata introdotta gradualmente il 19 luglio e aggiungerà un nuovo livello di anonimato al servizio, è ora in fase di implementazione. Google darà ai partecipanti a una riunione la possibilità di rimanere anonimi quando pongono domande o rispondono a sondaggi preparati dall’amministratore della riunione.

Google Meet, l’aggiornamento arriva presto

Secondo Google, le riunioni sono configurate per consentire automaticamente domande anonime, ma l’organizzatore o il co-organizzatore della riunione ha la possibilità di disattivare questa funzionalità se lo desidera. I “sondaggi anonimi”, d’altra parte, avranno la loro opzione disabilitata per impostazione predefinita. Sia l’host che il co-host hanno la possibilità di apportare modifiche a tale funzione.

Se qualcuno dovesse rispondere a un sondaggio in modo anonimo o porre una domanda senza identificarsi, le informazioni fornite sarebbero mantenute segrete ai partecipanti alla riunione. Google menziona, tuttavia, che “mantiene la risposta al sondaggio e le richieste anonime”. Dopodiché, dice che i dati sono “alla fine anonimizzati o eliminati”.

Google ha elaborato il processo di pensiero che ha portato allo sviluppo di questo nuovo miglioramento dell’anonimato per i partecipanti che utilizzano Meet. Gli utenti hanno espresso un “grande desiderio” per una funzionalità simile a questa, in particolare quegli utenti che prendono parte a riunioni con un numero significativo di partecipanti. Google sta tentando di raggiungere le persone che non vogliono che i loro commenti siano conosciuti da tutti sostenendo che questa dovrebbe essere un’aggiunta vantaggiosa alle riunioni pubbliche.

Questa nuova funzione di anonimato, che sarà disponibile per alcuni account Workspace, ha iniziato la sua graduale implementazione da parte di Google ed è attualmente utilizzata in Meet. Si prevede che il rollout sarà terminato entro le prossime due settimane.