Come funziona il motore elettromagnetico? Nell’ultimo periodo si sente spesso parlare di energia rinnovabile e come renderla potenzialmente illimitata e gratuita. Il motore elettromagnetico dovrebbe rientrare in uno di questi metodi super tecnologici: ma siamo sicuri che funzioni?

Gli esperti nel settore dell’energia sono riusciti a fare dei passi in avanti che forse mai nessuno si sarebbe aspettato. Le tecnologie che sono in via di sviluppo attualmente potrebbero offrirci la strada per un futuro con energia illimitata e duratura.

Energia illimitata: il ruolo del motore elettromagnetico nella faccenda

Il motore elettromagnetico funzionerebbe in questo modo: un moto perpetuo che andrebbe contro le leggi della fisica. Quindi esiste? La risposta è ovviamente no. I modi per ottenere energia illimitata sono ben altri.

Uno di questi ad esempio, è quello di fare affidamento in futuro sul grafene, una sostanza che potrebbe aiutare gli esperti a produrre delle batterie che durano talmente tanto da poter essere definite tranquillamente illimitate. La ricarica sarà velocissima e il deterioramento praticamente inesistente.

C’è dell’altro? Certo che sì: turbine via mare, pannelli solari notturni e chi più ne ha più ne metta. La prima invenzione funziona andando a sfruttare le correnti oceaniche, capaci di produrre energia e di accumularla man mano; la seconda invenzione, invece, porterebbe i pannelli solari ad accumulare tutta l’energia della giornata, così da renderla pienamente disponibile anche di notte.

Dunque, il motore elettromagnetico è ciò di cui abbiamo bisogno? Sicuramente avremmo bisogno di qualcosa che ci fornisca energia rinnovabile, ma di questa lista non fa parte uno pseudo-aggeggio che non ha alcun motivo per funzionare.