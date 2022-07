Sono passato ormai diversi mesi dal debutto ufficiale sul mercato mobile della nuova serie di smartphone top di gamma del colosso Samsung, ovvero i Samsung Galaxy S22. Nonostante questo, sembra che l’azienda non abbia intenzione di abbandonarli per il momento. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, sta per arrivare una nuova colorazione.

Samsung Galaxy S22 si tingerà di rosa nella nuova colorazione Bora Purple

Gli ultimi smartphone top di gamma della serie Galaxy S di Samsung otterranno molto presto una nuova colorazione. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono emerse alcune immagini su Samsung Thailandia ritraenti per l’appunto uno dei Samsung Galaxy S22 nella colorazione rosa definita Bora Purple.

Come è possibile notare, il frame laterale dello smartphone sarà anch’esso nella nuova colorazione ma avrà una rifinitura lucida, mentre la backcover avrà una rifinitura opaca. La colorazione Bora Purple, in realtà, ricorda in parte quella già vista sullo scorso Samsung Galaxy S20+.

Per il momento non sappiamo se questa colorazione sarà disponibile per tutti e tre i modelli, ma immaginiamo di sì. Per il resto, non ci sarà alcuna variazione dal punto di vista tecnico. Vi ricordiamo che i Samsung Galaxy S22 vantano la presenza di un ottimo display con tecnologia SuperAMOLED con supporto HDR10+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, mentre le prestazioni sono affidate al soc Exynos 2200, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Il più prestante però è il Samsung Galaxy S22 Ultra, il quale può anche vantare una fotocamera principale da ben 108 MP.