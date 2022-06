La gamma da Pixel 4 a Pixel 6, insieme a diversi produttori cinesi, sono tra i primi ad aderire al programma beta di Android 13. Samsung, invece, è stata lasciata fuori, ma non per molto.

TizenHelp ha scoperto un aggiornamento del firmware beta pre-rilascio (versione S906NKSU2ZVF6), il che implica che il beta test di Android 13 per la serie Samsung Galaxy S22 potrebbe iniziare presto. Sembra essere lo stesso firmware beta per la skin One UI 5.0 di Samsung.

Samsung Galaxy S22 riceverà Android 13

TizenHelp riferisce che i beta test per Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra potrebbero iniziare già il prossimo mese in Corea del Sud e forse in altre parti del mondo. È coerente con una voce recente che affermava che Samsung avrebbe distribuito One UI 5 ai beta tester già a luglio.

Supponendo che ciò sia corretto, i possessori di Galaxy S22 probabilmente riceveranno la versione beta di Android 13 prima del previsto. Se sei entusiasto di provare Android 13 sui migliori telefoni Samsung, tieni d’occhio l’annuncio di Samsung nelle prossime settimane.

Con il rilascio di Android 13 Beta 3 alcune settimane fa, la stabilità della piattaforma è stata raggiunta e la versione stabile è proprio dietro l’angolo. Sebbene Samsung non abbia ancora partecipato al programma beta di Android 13 di Google, è lecito ritenere che l’azienda mostrerà ciò che One UI 5 ha in serbo per i possessori di telefoni Galaxy nelle prossime settimane.

