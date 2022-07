La chiaroveggente Baba Vanga, famosa soprattutto per aver predetto l’ascesa dell’ISIS e gli attacchi dell’11 settembre negli Stati Uniti, ha fatto una serie di previsioni per il 2022. La signora ha affermato che, dopo aver perso la vista in tenera età, ha ha realizzato la sua capacità di prevedere il futuro.

Ha fatto profezie risalenti a migliaia di anni nel futuro fino al 5079. Secondo i rapporti, le previsioni hanno un tasso di successo dell’85%.

Soprannominato il “Nostradamus dei Balcani”, Baba Vanga ha fatto diverse profezie per l’anno 2022, che vanno dalla scoperta di un nuovo virus a un’invasione aliena! Ha anche previsto un massiccio attacco di locuste in India.

Alcune delle previsioni per il 2022

Crisi idrica: una delle credibili profezie di Baba Vanga è la probabilità di una crisi idrica nel prossimo anno. Ha affermato che a causa dell’aumento dell’inquinamento nei fiumi, ci sarà una lotta per rimanere idratati e il mondo sarà colpito dalla scarsità di acqua potabile. Ha anche rivelato che questo porterebbe diversi ricercatori a cercare di procurarsi nuove fonti d’acqua.

Tsunami: Baba Vanga, che aveva previsto con successo lo tsunami del 2004, ha ora previsto che nel 2022 diversi paesi asiatici, insieme all’Australia, saranno colpiti da inondazioni. Questo porterà alla morte di centinaia di persone.

Invasione aliena: ha anche affermato che un asteroide chiamato “Oumuamua” sarà inviato dagli alieni per cercare la vita fuori dal pianeta Terra. In particolare, Oumuamua, il primo oggetto interstellare conosciuto che passa attraverso il Sistema Solare, è stato rilevato dagli scienziati nel 2017. Ha anche presagito che entro il 2130 le civiltà impareranno a vivere sott’acqua, con l’aiuto degli alieni.

Previsioni per l’India: Per l’India, Baba Vanga prevede un forte aumento della temperatura, fino a 50° Celsius. Ha affermato che l’India sarà colpita da attacchi di locuste nel 2022, che porteranno alla distruzione di raccolti e appezzamenti agricoli, causando carestia.

Nuovo virus: il mistico ha anche delle brutte notizie per il mondo che sta combattendo il virus COVID-19 negli ultimi due anni. Secondo Baba Vanga, un nuovo virus letale in Siberia sarà scoperto nel 2022. Il virus è congelato al momento.

Confini tra fantasia e realtà: Baba Vanga ha previsto che nel 2022 le persone trascorreranno più tempo online. Con l’aumento drastico del tempo sullo schermo delle persone sui loro telefoni, gadget, ecc., gli esseri umani inizieranno a confondere pericolosamente la fantasia con la realtà.