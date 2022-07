Lo sapevate che da Trony è stata attivata una campagna promozionale che permette a tutti gli utenti di avere un prodotto gratis? non è una truffa né un titolo acchiappaclick, ma la dura verità di un volantino che può davvero far sognare tutti coloro che vogliono risparmiare al massimo.

La soluzione corrente, se interessati, ricordiamo essere disponibile solamente nei negozi fisici, in quanto gli acquisti al giorno d’oggi almeno, non possono essere completati online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. I prodotti, in parallelo, sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi ed anche no brand.

Trony: quali sono gli sconti

Il meccanismo che regola gli sconti del volantino Trony è davvero semplicissimo, basta recarsi in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello un modello a scelta tra un grande elettrodomestico/televisore il cui prezzo sia superiore ai 399 euro, oppure un piccolo elettrodomestico in vendita a poco più di 59 euro.

Arrivati a questo punto, le strade da intraprendere sono sostanzialmente due: da un lato si trova la possibilità di aggiungere un altro prodotto, e godere di uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro, dall’altra invece l’aggiunta di due modelli, con riduzione finale pari al 100% del valore di listino del meno caro del trittico.

Tutti gli acquisti, come anticipato del resto, possono essere completati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.