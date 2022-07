Un volantino tanto interessante era da tempo che non si vedeva da Trony, la nuovissima campagna promozionale convince tutti gli utenti con il lancio di prezzi decisamente più bassi, ed un risparmio che difficilmente ci saremmo aspettati di vedere nell’ultimo periodo.

La soluzione che trovate raccontata nel nostro articolo, risulta essere disponibile solamente nei negozi fisici, in quanto al giorno d’oggi non è possibile affidarsi al sito ufficiale per completare gli acquisti degli stessi prodotti, almeno ai prezzi indicati online. I dispositivi che andrete ad acquistare, ad ogni modo, prevedono la solita garanzia legale di 24 mesi, ed anche la variante no brand.

Trony: offerte con prezzi da non credere

Che volantino da Trony, la corrente campagna promozionale dell’azienda riesce a convincere i vari consumatori ad acquistare prodotti di alto livello, con il classico meccanismo Prendi 3 Paghi 2. Il volantino, infatti, parte con il proporre al consumatore l’accesso a 3 prodotti, offrendo in cambio uno sconto del 100% sul meno caro del trittico.

L’idea non cambia rispetto a quanto già visto ed affrontato in passato, ovvero basta recarsi in negozio, aggiungere al carrello almeno uno a scelta tra grande elettrodomestico (valore superiore a 399 euro), piccolo elettrodomestico (valore di almeno 49 euro) o televisore (valore di almeno 399 euro), per poi scegliere altri due prodotti.

A questo punto, recandosi in cassa si avrà la possibilità di ricevere in cambio sconto del 100% sul valore del meno caro. I dettagli del volantino sono comunque disponibili sul sito.