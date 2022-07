Secondo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), TIM è la rete più diffusa in Italia. Seguita da Vodafone, Fastweb e Wind. Tuttavia, ogni giorno sempre più persone passano a Iliad e agli operatori virtuali.

Di recente un sondaggio nazionale ha stabilito tramite le preferenze degli utenti quale sia l’operatore italiano più affidabile e veloce.

Nel complesso, Vodafone è stata la migliore rete mobile in Italia. Ha una delle coperture più affidabili dell’intero mercato. Inoltre, Vodafone ha alcuni dei migliori piani Internet pensati appositamente per i turisti a partire da € 14,99.

Vodafone è anche una delle reti mobili più grandi di tutta Europa. Ha più di 30.000.000 di clienti mobili solo in Italia.

La migliore rete d’Europa secondo molti

Ciò che definisce Vodafone è la connessione ad alte prestazioni. È improbabile che tu debba affrontare un rallentamento con questa rete. La sua infrastruttura è enorme e copre la maggior parte delle città italiane.

Per molti anni è stato l’operatore con la maggior copertura. Funziona in aree remote come colline e piccole città.

Per quanto riguarda il roaming, Vodafone opera in quasi tutti i paesi europei. Potrai utilizzare alcuni dei tuoi dati senza costi aggiuntivi.

Inoltre, la velocità di Internet di Vodafone è impressionante. Offrono connessioni 4G (LTE/LTE ADVANCE), 3G (HSDPA/UMTS/DC-HSPA+), 2G e persino 5G. È possibile avere una tariffa 4G+ sia nelle aree rurali che urbane. Potrai guardare video o serie in Ultra HD senza interruzioni.

Quando si tratta di 5G, funziona solo in aree specifiche. Lo trovi a Milano, Roma, Torino e Napoli. Ma potresti dover acquistare piani speciali per ottenere le velocità più elevate.