Samsung svelerà lo smartphone Galaxy XCover 6 Pro il 13 luglio. Insieme ad essa, la società lancerà il Galaxy Tab Active 4 Pro, un tablet robusto. I rumor riguardante XCover 6 Pro hanno già divulgato molte informazioni. Ora, il famoso informatore Evan Blass ha inviato un paio di tweet con fotografie promozionali e la scheda tecnica del robusto smartphone.

A partire dalla parte anteriore, il Galaxy XCover 6 Pro includerà un display TFT da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus. Lo schermo è progettato per funzionare con guanti in pelle non più spessi di 2 mm. L’XCover 6 Pro vanta un display notch a goccia con cornici sostanziali, come si vede nelle fotografie promozionali. Il dispositivo ha dimensioni di 168,8 x 79,9 x 9,9 mm e pesa circa 235 grammi.

Galaxy XCover 6 Pro si prepara al debutto

Avrà una fotocamera frontale da 13 megapixel per selfie e videochiamate. Il pannello posteriore includerà una disposizione a doppia fotocamera con un flash LED, inclusa una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel.

Lo Snapdragon 778G, un processore pronto per il 5G, dovrebbe alimentare il device. Avrà 6 GB di RAM, 128 GB di memoria nativa e uno slot per schede microSD. Ha una batteria da 4.050 mAh sostituibile dall’utente. Il suo caricatore sarà disponibile per l’acquisto separatamente.

L’XCover 6 Pro includerà un tasto programmabile nella parte superiore e un tasto XCover. Per motivi di sicurezza, saranno inclusi lo sblocco con il volto e uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente. L’XCover 6 Pro vanta anche un involucro approvato IP68 e MIL-STD-810, compatibilità Dolby Atmos, WiFi 6E, 5G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, un connettore USB-C e un jack audio da 3,5 mm. Non ci sono informazioni sul prezzo del dispositivo.