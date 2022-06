Il debutto di GTA 6 non è ancora stato ufficializzato in alcun modo da Rockstar Games. La software house ha confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della saga, senza specificare ulteriori dettagli in merito.

Tuttavia, in queste ore è trapelato una indiscrezioni veramente importante che, se fosse vera, andrebbe a svelare ogni dettaglio di GTA 6. Il documento analizza in ogni dettaglio la storia del gioco, ponendo particolare attenzione ai personaggi primari e secondari.

Inoltre, vengono descritte nei minimi particolari le missioni, il gameplay, i veicoli utilizzabili e soprattutto le nuove feature inedite. Come è possibile intuire, il leak ha una portata enorme considerando che conta oltre 100 pagine di informazione.

Un nuovo leak ha svelato tutti i segreti di GTA 6 come storia, personaggi, veicoli e le nuove feature del gameplay

Al momento non è possibile verificarne l’autenticità, quindi bisogna prendere tutto con le pinze. L’autore del leak sottolinea che il documento è ancora online a causa dell’effetto Streisand. Se Rockstar Games decidesse di rimuoverlo, automaticamente confermerebbe che si tratta di indiscrezioni reali

Stand a quanto è possibile leggere, Rockstar Games manterrà la stessa impostazione di GTA V con tre protagonisti. Tuttavia, per la prima volta potremo interpretare un personaggio femminile dal nome Rose che si affiancherà a Ricardo e Casey.

La mappa di gioco misurerà 362,6 chilometri quadrati e si articolerà in varie aree. Il prologo sarà ambientato in Sud America mentre il gioco vero e proprio si svolgerà su Liberty State, Carcer City, Vice City e Cottonmouth. Stando al documento trapelato, l’annuncio del gioco è atteso per il terzo trimestre del 2022 mentre GTA 6 arriverà sugli scaffali entro la fine del 2024.