Google ha l’abitudine di mantenere le fotocamere posteriori dei telefoni Pixel invariate per alcune generazioni prima di rilasciare un miglioramento sostanziale, quindi non sorprende che la serie Pixel 7 avrà un hardware della fotocamera paragonabile ai telefoni Pixel 6. Le cose potrebbero essere leggermente diverse con le loro fotocamere selfie.

Secondo nuove prove, Pixel 7 e 7 Pro saranno in grado di registrare video 4K con le sue fotocamere anteriori. Questo si basa sulle stringhe di codice scoperte da 9to5Google nella versione più recente dell’app Google Camera (8.5). Se questo è vero, la capacità della fotocamera sarà un aggiornamento sostanziale solo per il modello base del Pixel 7. A differenza del fratello Pro, il Google Pixel 6 non ha questa capacità.

Pixel 7 sarà rilasciato presto

Il modello ordinario dei migliori telefoni Android di Google ha solo una fotocamera frontale da 8 MP, a differenza del sensore da 11,1 MP del Pixel 6 Pro. Ciò potrebbe implicare che Pixel 7 utilizzerà lo stesso sensore del Pixel 7 Pro, anche se non è chiaro se sarebbe simile a quello utilizzato nel Pixel 6 Pro.

9to5Google ha affermato che il codice scoperto nell’app Fotocamera ha rivelato poche variazioni tra i prossimi modelli Pixel e i loro predecessori, quindi è sicuro che Google utilizzerà la stessa fotocamera da 11,1 MP presente su Pixel 6 Pro su entrambi i prossimi Pixel.

La codifica contiene anche suggerimenti su ciò che potrebbe mancare al Pixel Tablet. Implica che la fotocamera posteriore del tablet avrà un solo obiettivo. Diverse funzionalità della fotocamera dei telefoni Pixel 6, come l’acquisizione di video 4K e i film al rallentatore, potrebbero non essere disponibili sul tablet, il che è fantastico. Poiché apparentemente è pensato per l’uso interno, potrebbe finire per diventare un tablet che funziona anche come dispositivo domestico intelligente. Ha senso che Google elimini alcune funzioni fantasiose dalla sua fotocamera frontale.

Se queste indiscrezioni fossero corrette, il Pixel Tablet potrebbe essere posizionato come un device entry-level dal prezzo contenuto.