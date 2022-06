Insta360 ha presentato una nuova fotocamera compatta a 360 gradi in grado di girare video con un’enorme risoluzione 6K. È noto come ONE RS 1-inch 360 Edition. È praticamente un aggiornamento diretto della fotocamera ONE RS di Insta360, che sarà disponibile a marzo 2022. La nuova fotocamera è divisa in cinque componenti principali: l’obiettivo a 360 gradi, un copriobiettivo, una staffa di montaggio, una batteria e una ONE RS Nucleo.

Il Core ospita le funzionalità chiave, incluso un piccolo schermo per assistere con l’impostazione dello scatto o la configurazione del dispositivo. Rispetto al precedente modello ONE RS, la 360 Edition migliora in tre aree pur mantenendo caratteristiche importanti.

Insta360 ha una impostazione anche per le fotografie

L’alterazione più significativa è l’inclusione di due sensori CMOS da 1 pollice nell’obiettivo, che garantiscono la massima qualità possibile delle fotografie. Questi sensori consentono alla fotocamera di acquisire filmati a 360 gradi con una straordinaria risoluzione 6K e foto da 21 MP. Grazie al suo hardware, l’edizione 360 ​​da 1 pollice può scattare anche in situazioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera ha anche una nuova impostazione PureShot HDR per le fotografie. Per migliorare la qualità dell’immagine, questa modalità utilizza l’intelligenza artificiale e l’esposizione automatica. Esempi di immagini Insta360 offre colori eccezionalmente brillanti e numerose fotografie possono essere unite in scatti avvolgenti grazie a una funzione della fotocamera. Secondo l’azienda, l’IA automatizza il processo di editing utilizzando Insta360 Shot Lab. Il software di accompagnamento consente agli utenti di sperimentare modifiche come la sostituzione del cielo per una nuova estetica o l’avanzamento rapido delle riprese con Cinelapse.

L’ultimo grande cambiamento è il pacco batteria, noto come Vertical Battery Base, che secondo Insta360 migliora la longevità della batteria. L’edizione 360 ​​ha una batteria da 1350 mAh senza il pacco. Una base batteria separata dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell’anno.