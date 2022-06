ASUS si prepara a lanciare ASUS ROG Phone 6 nel mercato degli smartphone da gioco. Con un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 18 GB di RAM e uno straordinario schermo OLED con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, sarà uno degli smartphone più potenti introdotti quest’anno. Il ROG Phone 6 ha recentemente superato Geekbench a pieni voti. Il dispositivo ha ricevuto anche l’approvazione cinese TENAA qualche giorno fa. Tuttavia, l’elenco mancava di fotografie. TENAA sta ora correggendo questo problema includendo immagini che confermano il design del telefono.

Il design futuristico della serie ROG viene trasferito alla generazione successiva. L’isola della fotocamera sul retro del dispositivo è la differenza più evidente. È più grande e c’è una singola fotocamera con un accento blu. La colpa potrebbe essere dell’obiettivo ultrawide. C’è anche un terzo snapper, dunque stiamo parlando di una combinazione primaria, ultrawide + profondità/macro.

ASUS ROG Phone 6 sarà presentato a luglio

La fotografia non è mai l’obiettivo principale dei dispositivi di gioco. Di conseguenza, non prevediamo nessuna fotocamera con capacità di zoom superiori. Sorprendentemente, un secondo schermo sul retro sembra essere più grande di quello del ROG Phone 5 Ultimate.

È un design intrigante che comunica chiaramente che il ROG Phone è un dispositivo per gli appassionati. Vanta un design accattivante e futuristico incentrato sul gioco; chi cerca un design ASUS più convenzionale dovrà aspettare la serie ASUS ZenFone 9, anch’essa in lavorazione.

In ogni caso, l’ASUS ROG Phone 6 sarà presentato il 6 luglio. Sarà uno dei primi smartphone a utilizzare il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, come suggerito dall’azienda a maggio. Questa CPU offre il 10% di prestazioni migliori e il 30% di efficienza in più. Il telefono potrebbe essere disponibile in configurazioni RAM da 8, 12, 16 e 18 GB. Il telefono dispone anche di uno schermo AMOLED da 6,78 pollici e di una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 65 W.