Anche se Apple sta ora lavorando per preparare la serie iPhone 14 per il rilascio entro la fine dell’anno, in precedenza abbiamo riferito di voci relative all’iPhone 15 che verrà rilasciato l’anno successivo. Ora, una nuova fonte ha suggerito che le formazioni di iPhone per il 2022 e il 2023 potrebbero condividere alcune caratteristiche in comune tra loro.

Questa nuova voce ci arriva per gentile concessione di Omdia e afferma che la futura serie di iPhone 15 di Apple avrà specifiche di visualizzazione paragonabili a quelle della prossima serie di iPhone 14. Sembrerebbe che il display sia dell’iPhone 15 che dell’iPhone 14 avrà le stesse dimensioni. Inoltre, secondo quanto riferito, il display dell’iPhone 15 includerà lo stesso ritaglio a doppio foro a forma di pillola.

iPhone 15 sarà svelato il prossimo anno

Per chi non lo sapesse, si prevede che la serie iPhone 14 Pro rimuoverà finalmente il grosso notch che è stato presente sulla parte anteriore del dispositivo a favore di due tagli che ospiterebbero rispettivamente i sensori FaceID e la fotocamera frontale. Sembrerebbe che i design frontali dei modelli di iPhone 15 saranno molto simili tra loro. Contrariamente alla serie iPhone 14, questa avrà anche un modello base di fascia bassa oltre alle opzioni di fascia alta. Questa voce suggerisce anche che il gigante della tecnologia con sede a Cupertino continuerà a lanciare i suoi iPhone con le stesse dimensioni del display per i prossimi due anni consecutivi.

È interessante notare che l’analisi di Omdia ha anche evidenziato che Apple è dietro ad altri concorrenti del marchio di smartphone quando si tratta della tecnologia delle fotocamere sotto display e di FaceID. Si prevede che Apple rilascerà queste funzionalità intorno alla serie iPhone 16.