L’operatore WindTre ha appena lanciato alcune nuove offerte dedicate al periodo estivo. Le nuove proposte includono varie offerte per la connettività fissa e mobile.

Tra le principali novità, troviamo l’offerta di rete fissa WindTre Super Fibra & Netflix proposta a 33,99 euro al mese. Scopriamole insieme nel dettaglio.

WindTre lancia le proprie offerte estive

La nuova WindTre Super Fibra & Netflix consentirà ai clienti di usufruire della rete fissa WindTre e la sottoscrizione al piano di abbonamento Standard di Netflix che consente la visione di film e serie TV in Full HD con un massimo di 2 schermi in contemporanea. All’offerta principale si possono abbinare il servizio Home Protect, che permette di proteggere la rete Wi-Fi di casa e tutti i dispositivi collegati ad essa al costo di 1,49 euro al mese. Sottoscrivendo l’offerta Super Fibra sarà inoltre possibile attivare la proposta Unlimited 5G Easy Pay per la connettività mobile.

Quest’ultima include minuti e giga illimitati e 200 SMS a 9,99 euro al mese. Inoltre per i clienti di rete fissa che desiderano una connessione anche in vacanza, WindTre ha lanciato le offerte Super Internet Seconda Casa, con navigazione illimitata e Super Internet Wi-Fi inclusa a 15,99 euro al mese. Per quanto riguarda la rete mobile, WindTre ha reso disponibile la Summer Card dati, dalla durata di tre mesi, al prezzo di 19,99 euro.

Questa proposta offrirà all’utente la possibilità di utilizzare 150 giga ovunque vada e in qualunque momento, mentre saranno ampliate le novità per le offerte con smartphone incluso. La soluzione WindTre Di Più Full 5G Easy Pay si arricchirà con 150 giga di internet in 5G e numerosi modelli tra cui scegliere. Tra gli smartphone più interessanti troviamo il top di gamma Samsung Galaxy S22 128GB con un prezzo scontato di 14,99 euro in più al mese con l’offerta WindTre Smart Pack Protect 5G che include anche la protezione da furto oltre a 200 giga e minuti illimitati.