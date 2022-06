L’auto elettrica a energia solare “Lightyear 0″ utilizzerà i motori delle ruote di Elaphe come parte di quello che secondo Lightyear sarà il propulsore più efficiente di qualsiasi auto di serie.

Lightyear ha annunciato la partnership con Elaphe all’inizio di questo mese, affermando in un comunicato stampa che le due società lavorano insieme per ottenere “efficienze di livello mondiale“.

Lightyear non è l’unica azienda che mira a utilizzare i motori sulle ruote, ma la maggior parte degli altri li considera vantaggiosi perché liberano spazio all’interno di un veicolo.

I motori saranno utilizzati nella Lightyear 0, una versione di produzione della Lightyear One che ha fatto il suo debutto pubblico all’inizio di questo mese. Lightyear mira a “scavalcare la rete” massimizzando l’efficienza e dotando i suoi veicoli di pannelli solari che potranno aiutare con la ricarica.

Quanto costerà questo gioiello elettrico

A partire da 263.000 dollari, il Lightyear 0 sarà costruito in Finlandia da Valmet Automotive, e i motori saranno forniti dagli stabilimenti Elaphe in Slovenia. Le consegne in Europa dovrebbero iniziare a novembre, ma Lightyear non ha confermato i piani per espandersi ad altri mercati. È in lavorazione anche un modello più conveniente, ma probabilmente non arriverà prima del 2024 o del 2025.

Oltre al Lightyear 0, sta per arrivare anche il camioncino Lordstown Endurance che dovrebbe utilizzare una versione dei motori a ruota sempre di Elaphe, e sono fabbricati localmente in Ohio. Lordstown ha annunciato un accordo di licenza con Elaphe nel 2020, ma presto si è imbattuto in difficoltà finanziarie che hanno bloccato il lancio di Endurance. Da allora Lordstown ha venduto la sua fabbrica in Ohio a Foxconn, che ora produrrà il camion sotto contratto.

Anche Aptera prevede anche di utilizzare i motori sulle ruote nel suo 3 ruote elettrico, una scelta effettivamente dettata dal design insolito del veicolo. Un’altra somiglianza con Lightyear è l’uso di pannelli solari per aumentare la portata. Aptera afferma che il suo veicolo elettrico sarà in grado di viaggiare per 1609 km tra una carica e l’altra utilizzando una combinazione di energia solare e batteria.