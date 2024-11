Aptera lavora ormai da tanto tempo alla sua particolare vettura. Non si tratta infatti di una classica auto che siamo abituati a guidare o a incontrare su strada ma di un modello del tutto innovativo. Non a caso, infatti, l’Aptera è un veicolo elettrico solare a due posti e tre ruote in fase su cui il produttore automobilistico americano Aptera Motors sta lavorando.

Un lungo a dettagliato lavoro che incuriosisce un po’ tutti gli appassionati del settore automobilistico. Grazie ad alcuni dettagli diffusi dal produttore nelle scorse ore veniamo a conoscenza di nuovi e importanti dettagli. Aptera ha anche deciso di diffondere un breve video in cui la vettura elettrica a ricarica solare è la principale protagonista. Scopriamo dunque tutte le novità al proposito nel corso di questo nuovo articolo che abbiamo deciso di dedicare a Aptera Motors.

Aptera: continuano i lavori sul veicolo elettrico solare

Nonostante il video diffuso non mostri il veicolo al completo, è importante ricordare che ci troviamo davanti ad un prototipo che è utile per poter effettuare una valutazione dettagliata non solo delle componenti ma anche di quelle che saranno le prestazioni che andranno a contraddistinguere il mezzo a energia solare.

Il passo avanti effettuato dall’azienda è senza dubbio confermato dalla nuova trasmissione EMR3 di Vitesco Technologies e del pacco batteria che si sta attualmente utilizzando per effettuare test e valutare, di conseguenza, l’autonomia. Un insieme di dettagli e tecnologie che man mano costruiranno il modello definitivo che Aptera Motors porterà su strada. Secondo quanto diffuso, infatti, tra non molto Aptera si occuperà di implementare sia la tecnologia che prevede la ricarica solare che la carrozzeria che contraddistinguerà il modello definitivo.

Nonostante i grandi passi avanti fatti nello sviluppo della vettura, il problema principale sarebbe quello riguardante la mancanza di finanziamenti per un via ad una vera e propria produzione. Finora, infatti, i preordini ricevuti si attestano già a ben 50.000 unità.