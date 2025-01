Aptera: l'auto elettrica a tre ruote che si ricarica dal sole

Aptera ha presentato al CES 2025 il suo modello “production-intent”, un qualcosa che non si era mai visto prima. Il modello è il frutto di anni di lavoro, di ricerca e di progettazione. Quella che forse può definirsi come un’auto elettrica particolare, punta a massimizzare l’efficienza attraverso un design aerodinamico unico nel suo genere. Grazie alla collaborazione con Pininfarina, l’azienda americana ha potuto perfezionare al meglio le linee della vettura. I test nella galleria del vento di Grugliasco hanno poi ridotto al minimo la resistenza aerodinamica, portando al massimo le sue potenzialità. Il risultato è un coefficiente di resistenza (Cx) di 0,13, uno dei più bassi al mondo. Tale design garantisce consumi estremamente ridotti, rendendo l’auto un esempio di efficienza. L’auto elettrica non si limita ovviamente ad una mera estetica futuristica, ogni sua curva ha una funzione precisa.

Tecnologia solare per l’autonomia dell’innovativa auto elettrica

Il vero punto di forza di Aptera è la sua capacità di ricaricarsi con il sole. I pannelli solari integrati producono fino a 700 watt di energia. In condizioni ottimali, l’auto può aggiungere 65 km di autonomia al giorno. L’edizione di lancio offrirà fino a 640 km di autonomia totale a chi la acquisterà. Questa caratteristica sostenibile elimina nell’auto elettrica la necessità di frequenti ricariche, trasformandola nel mezzo ideale per gli spostamenti quotidiani. Il prezzo, fissato a 40 mila dollari, la posiziona in modo competitivo sul mercato.

Il modello Aptera non è solo dunque un’auto elettrica. Possiamo forse dire che il modello è praticamente un manifesto di mobilità sostenibile e innovazione tecnologica. La struttura leggera e i consumi ridotti contribuiscono a un’esperienza di guida ecologica. La scelta dei materiali riflette un’attenzione particolare all’ambiente. Ogni componente è stato progettato per durare nel tempo e ridurre gli sprechi. Riuscirà Aptera a conquistare il mercato? La combinazione di design, efficienza e tecnologia solare la rende una proposta unica. L’auto dimostra come il futuro della mobilità possa essere davvero sostenibile.