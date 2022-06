Qualcomm Technologies, Inc. ha annunciato oggi l’acquisizione di Cellwize Wireless Technologies Pte. Ltd., leader nell’automazione e nella gestione delle reti mobile, per accelerare ulteriormente il ruolo di Qualcomm Technologies come leader nell’innovazione e nell’adozione delle reti di accesso radio 5G (RAN). Le capacità della piattaforma software di implementazione, automazione e gestione della rete 5G di Cellwize rafforzano ulteriormente le soluzioni infrastrutturali 5G di Qualcomm Technologies per alimentare la trasformazione digitale delle industrie, alimentare l’intelligent edge connesso e sostenere la crescita della cloud economy.

L’aggiunta della piattaforma di automazione e gestione della RAN cloud-native e multi-vendor di Cellwize con le offerte RAN 5G leader del settore di Qualcomm Technologies fornirà:

Soluzione software leader per l’automazione e la gestione della RAN che accelererà lo sviluppo dell’intelligent edge connesso attraverso l’implementazione di reti private e pubbliche 5G, riducendo i tempi di implementazione della rete e semplificandone la gestione;

Soluzione programmabile che consente di creare un ecosistema applicativo (marketplace) per la differenziazione e la personalizzazione in diversi settori verticali;

Soluzione orizzontale che consente una gestione semplice dell’ecosistema multi-vendor per reti virtualizzate aperte;

Soluzione con architettura RAN flessibile (RAN aperta, RAN virtualizzata e RAN tradizionale) e supporto multigenerazionale.

“Gli operatori di telefonia mobile globali e le aziende private stanno implementando le reti 5G a un ritmo senza precedenti in tutti i settori, con l’obiettivo di connettere tutti e tutto al cloud”, ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president e general manager, Cellular Modems & Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc. “L’aggiunta delle migliori tecnologie di automazione RAN di Cellwize rafforza la capacità di Qualcomm Technologies di guidare lo sviluppo della moderna rete 5G – accelerando l’adozione globale di Open RAN, l’innovazione dell’infrastruttura cellulare basata su cloud e le implementazioni di reti private 5G.”

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di Qualcomm Technologies in quanto siamo entrambi impegnati nella missione di modernizzazione le reti di accesso radio e consentire agli operatori di rete mobile e alle imprese di realizzare e monetizzare appieno la loro trasformazione digitale“, ha dichiarato Ofir Zemer, ex amministratore delegato di Cellwize, ora vicepresidente, product management di Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm Technologies è leader nel progresso del 5G per alimentare l’intelligent edge connesso e abilitare la cloud economy. Basandosi sul suo ampio portafoglio RAN 5G, Qualcomm Technologies è al centro del progresso dell’ecosistema cellulare e dell’accelerazione del ciclo di innovazione per accelerare l’implementazione delle moderne reti 5G su scala.

I leader del settore hanno condiviso le seguenti riflessioni sull’acquisizione:

“HPE è lieta di questo annuncio che contribuisce a consolidare e accelerare ulteriormente la nostra proposta di valore congiunta con Qualcomm Technologies e Cellwize, due partner strategici con cui abbiamo lavorato a stretto contatto. La leadership di HPE nelle infrastrutture Telco, in particolare nei sistemi di automazione end-to-end e di supporto alle operazioni, insieme alla piattaforma RAN leader di Qualcomm Technologies e alla soluzione di automazione e gestione della RAN di Cellwize, rappresenta una combinazione vincente per affrontare l’opportunità del mercato della disaggregazione della RAN e accelerarne l’adozione nel settore Telco“, ha dichiarato Domenico Convertino, VP of Product Management, HPE Communications Technology Group. “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per fornire ai nostri clienti nuove funzionalità che contribuiranno a semplificare le operazioni, a gestire le reti 5G multi-vendor e a consentire loro di implementare il 5G più rapidamente.“

“Verizon è stata in prima linea nello sviluppo di una rete 5G differenziata che fungerà da piattaforma per l’innovazione del 21° secolo“, ha dichiarato Ed Chan, Chief Technology Officer di Verizon. “L’ottimizzazione della RAN attraverso l’automazione è fondamentale per realizzare questa visione. Siamo molto lieti che Qualcomm Technologies abbia ampliato le sue già innovative soluzioni infrastrutturali con l’acquisizione di Cellwize. con l’acquisizione della soluzione di automazione e gestione della RAN di Cellwize, che abbiamo utilizzato come base per l’architettura SON di Verizon. Non vediamo l’ora di continuare la nostra stretta collaborazione con Qualcomm Technologies per costruire il futuro mondo 5G“.

DLA Piper ha agito come consulente legale principale e Fischer (FBC & Co.) come consulente locale di Qualcomm Technologies. Evercore ha agito come consulente finanziario di Cellwize e Goldfarb Seligman and Co. come consulente legale.