Smishing deriva dall’unione di SMS e phishing. Come detto prima, le piattaforme e i dispositivi dove si agisce cambiano, ma lo scopo è sempre lo stesso: messaggi fraudolenti per rubare dati personali agli utenti e svuotare loro i conti correnti. Durante la pandemia, il fenomeno si è esteso in tutta Italia e ora debellarlo sta diventando complicato.

Si è parlato spesso di truffe del genere sul nostro sito, tra queste quelle che riguardano PosteInfo, spedizioni fermate alla dogana e lavori per guadagnare soldi facili. I metodi di persuasione sono tantissimi, ma il rischio è sempre uno: perdere i propri risparmi.

Migliaia di persone ricevono questi messaggi ogni singolo giorno, creando scompiglio e confusione soprattutto per i meno esperti. WhatsApp in questo caso non ci aiuta, essendo che le catene più diffuse circolano proprio su quest’app di messaggistica. Come possiamo cancellare definitivamente queste truffe?

Smishing, in cosa consiste la truffa

Conoscere il funzionamento dello smishing è uno dei primi modi per evitare la truffa. Come detto poc’anzi, è molto simile al phishing: classico link che vi reindirizza a una pagina malevola e così via.

La vittima, purtroppo, persuasa a dovere dal malfattore, inserisce i propri dati personali all’interno di appositi form che verranno trasmessi ai malfattori in tempo reale. Molto spesso, questi ultimi agiscono tramite uno short-link (ad esempio, bit.ly ecc), cosi che le vittime non possano capire su quale sito verranno reindirizzati.

Come accennato, la truffa avviene proprio nel momento in cui i dati vengono trasmessi ai truffatori. Una volta fatto quello che loro chiedono, lì c’è poco da fare.