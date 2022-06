“Ciao, sei stato selezionato per un lavoro part-time/full-time”. Ecco cosa recita il messaggio truffa che sta girando sugli smartphone di tantissimi italiani. A quanto pare, il suddetto si palesa mediante WhatsApp da un numero sconosciuto.

Ciò che viene promesso alle persone è un compenso economico che va dai 500 ai 2.000 euro al giorno in maniera semplice, a patto che però si abbiano 23 anni. Andiamo a scoprire i dettagli di questa nuova truffa.

Truffa via WhatsApp: migliaia di italiani insospettiti dal messaggio che sembra una manna dal cielo

Il numero di cellulare di questa persona già risulta essere strano: infatti, è proveniente dall’estero, precisamente dal Perù ed ha prefisso +51. Ecco cosa recita l’altro spezzone del messaggio: “Se sei interessato, segui il link per accettare la nostra offerta di lavoro”.

Andando a seguire il link inviato, le vittime si ritrovano all’improvviso in una seconda chat sempre di WhatsApp, ma questa volta con un numero proveniente dal Brasile. Non si riesce a carpire l’identità di questa vittima: nessuna immagine del profilo che ritrae un volto o cose simili, ma solo un logo in bianco e nero che riprende il nome del famoso brand americano d’abbigliamento “New Era“.

Ecco quanto raccontato da un lettore a TeleBari: “Ho contattato il numero tenendo bene a mente che si sarebbe potuto trattare di una truffa ma non ho ottenuto risposta. Il mio messaggio non è stato nemmeno consegnato al destinatario. Neanche ricercando il logo ho ottenuto risposte. Sono abbastanza sicuro si tratti di una truffa. Non vorrei che altri possano cascarci”.