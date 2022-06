Un nuovo membro della famiglia Galaxy F di Samsung è stato presentato ufficialmente in queste ore per il mercato indiano. Si tratta in particolare del nuovo Samsung Galaxy F13, ma quest’ultimo sembra tuttavia essere sostanzialmente un re-branded di un altro device della serie Galaxy M, cioè del Samsung Galaxy M13. Ecco i dettagli.

Samsung ufficializza il nuovo Samsung Galaxy F13: un re-branded di Galaxy M13?

Nel corso delle ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha ufficializzato in India un nuovo dispositivo. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy F13, anche se proprio nuovo non sembra.

Osservando sia il design sia le specifiche tecniche, infatti, sembra che ci troviamo di fronte ad una versione re-branded di un altro device dell’azienda, ovvero del Samsung Galaxy M13. L’unica differenza di rilievo tra i due sembra però risiedere nella capacità della batteria. Sul nuovo Galaxy F13 la batteria ha una capienza di 6000 mAh, mentre sul Galaxy M13 la batteria è da 5000 mAh.

Infinity-V Display con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+

Processore Exynos 850

Tagli di memoria con 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno espandibile tramite microSD

Tripla fotocamera posteriore da 50, 2 e 2 MP

Fotocamera anteriore da 8 MP

Connettività: Wi-Fi 5, dual sim 4G, Bluetooth 5.0, chip NFC, jack audio

Batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 15W

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy F13 sarà disponibile per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 144 euro al cambio. Per il momento non sappiamo se sarà distributo o meno anche in Europa.