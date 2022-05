Nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia media a marchio Samsung. Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy M13 e, nel corso delle ultime ore, il leaker Evan Blass ha confermato il design con alcune immagini renders.

Samsung Galaxy M13: Evan Blass conferma il design del prossimo medio di gamma

Come già accennato, il noto leaker Evan Blass ha confermato in queste ultime ore il design del prossimo medio di gamma di casa Samsung. In particolare, dalle immagini pubblicate dal leaker è possibile notare la presenza sulla parte frontale di un Infinity-V Display, con le cornici superiori e laterali simmetriche tra loro, mentre quella inferiore è leggermente più pronunciata.

La parte posteriore del device ospita invece tre sensori fotografici posti verticalmente in un modulo fotografico rettangolare, un po’ come abbiamo visto su tutti gli ultimi smartphone dell’azienda. Da notare poi le due future colorazioni ufficiali del nuovo Samsung Galaxy M13, ovvero blu scuro, bianco/argento e rosa.

Vi ricordiamo comunque che il debutto ufficiale di questo nuovo smartphone di fascia media non dovrebbe essere molto lontano. In questi ultimi giorni il device ha infatti ricevuto la certificazione Bluetooth SIG ed è stata inoltre avvistata in rete la pagina di supporto ufficiale dello smartphone. Quello che sappiamo per certo dal punto di vista tecnico, è che ci sarà a bordo il Bluetooth 5.0.

Non ci rimane comunque che attendere ulteriori rumors e discrezioni riguardanti le altre caratteristiche tecniche prima del debutto ufficiale di questo nuovo device.